وكيل صحة البحيرة يستقبل مدير الإدارة العامة للجودة

إستقبل اليوم الخميس، الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة، وذلك فى حضور الدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية.

يأتي ذلك بعد الزيارة التى قامت بها مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة ،بمصاحبة فريق العمل معها لمستشفى الصدر بدمنهور ، استعدادا لزيارة التسجيل المبدئي، حيث أن المستشفي ضمن مستشفيات المرحلة الأولى من خطة اعتماد المؤسسات الصحية الخاصة بإدارة الجودة بمديرية الصحة بالبحيرة

وتم خلال اللقاء مناقشة الإستعدادات للزيارة المرتقبة من قِبل هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لمستشفى الصدر .

وأثنت الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة، على الجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمستشفي وكذلك الجهد المبذول من ادارة الجودة بالمديرية، وأشارت إلى أن هناك تعاقب للزيارات خلال المرحلة القادمة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بالدعم المقدم من قِبل الإدارة العامة للجودة بالوزارة ، لمحافظة البحيره.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة تلك الجهود، وذلك بعد الزيارة التى قامت بها مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة ،بمصاحبة فريق العمل معها لمستشفى الصدر بدمنهور ، استعدادا لزيارة التسجيل المبدئي حيث أن المستشفي ضمن مستشفيات المرحلة الأولى من خطة اعتماد المؤسسات الصحية الخاصة بإدارة الجودة بمديرية الصحة بالبحيرة.