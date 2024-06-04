كشفت المعاينة الأولية لحريق أرض فضاء في الهرم أن الحريق اندلع بجوار مسجد الصباح بمنطقة مشعل شارع الهرم بمحافظة الجيزة، وتبين أن الحريق اندلع في مخلفات وهيش وبعض من الأشجار، كما دعمت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تفاصيل حريق أرض فضاء بشارع الهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بشارع الهرم، وانتشار الأدخنة وتصاعد ألسنة اللهب، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

سقوط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بتهمة النصب والاحتيال بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية، لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها (شهادات "تدريبية، خبرة" منسوبين لعدة جهات مختلفة - 43 كارنيه دراسى - 43 كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات - أكلاشيه بإسم الكيان - 4 دفاتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.