نائب محافظ الفيوم والسكرتير المساعد يعقدان لقاءات دورية لخدمة المواطنين بالمراكز

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، 9 لقاءات لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، بحثا خلالها 109 شكوى ومطلباً. وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكواهم ومطالبهم، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وقام نائب محافظ الفيوم، بعقد 3 لقاءات لخدمة المواطنين، بحث خلالهم 54 شكوى ومطلباً بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال شهر مايو الماضي، بواقع إجتماع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 11 شكوى ومطلباً للأهالي، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وبحث خلاله عدد 18شكوى ومطلباً، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عقد لقاءً لخدمة المواطنين، بحث خلاله عدد 25 شكوى ومطلباً، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات ذات الصلة.

سنورس ويوسف الصديق

وعقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، خلال شهر مايو الماضي، 6 لقاءات لخدمة المواطنين، بحث خلالهم 55 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلالهما 17مطالباً وشكوى للأهالي، بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، كما عقد لقائين آخرين بمقر مركز ومدينة طامية، بحث خلالهما 11 شكوى ومطلباً، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، إضافة لعقد لقاء بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 17 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، فضلاً عن عقد لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله عدد 10 شكاوى، بحضور شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعات الصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والزراعة، والرى والموارد المائية، والتربية والتعليم، وغيرها.

4

5

6

7

8

9