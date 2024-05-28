جنوب الوادي تدفع بقافلة شاملة إلى قرية الأشراف شرق قنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية وبيطرية شاملة بقرية الأشراف الشرقية نجع الدومة، شرق قنا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية البشرية قامت بمناظرة عدد 977 حالة من أبناء القرية في تخصصات الباطنة والرمد والعظام وأنف وأذن وحنجرة ونساء وتوليد وأطفال .

ندوات توعوية

وقامت القافلة بصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا .

وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا تحدثت الندوة عن مرض السكر ومضاعفاته وكيفيه تعامل المريض.

كما تحدثت عن مرض الضغط وكيفيه تكيف المريض مع ارتفاع الضغط وانخفاضه وشرح أهمية التغذية السليمة وتأثيرها على الفرد والمجتمع .

وأشار نائب رئيس الجامعة، أن القافلة البيطرية بالكشف على عدد 583 حالة من الأبقار والأغنام والماعز والخيل إلى جانب توزيع الأدوية البيطرية على مربى المواشي.

أعمال الامتحانات

وفي سياق ذي صلة، أدي طلاب 13 كلية ومعهد جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط أجواء شديدة الحرارة، دفعت الجامعة، إلى توفير مياه مُبردة فى لجان الإمتحانات.

وأجري الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على حسن سير الامتحانات ومراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.