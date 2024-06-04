الرئيس الأوكراني يهنىء كلوديا بتوليها رئاسة المكسيك

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين المرشحة كلوديا شينباوم، في الانتخابات المكسيكية لتصبح بذلك أول رئيسة للبلاد، معبراً عن تطلعه لزيادة التعاون مع بلادها.

وقال الرئيس الأوكراني -في تغريدة على "اكس- تويتر سابقا"- "أهنئ كلوديا على فوزها المقنع في الانتخابات الرئاسية في المكسيك"، مضيفاً "أتمنى للرئيسة المنتخبة كل النجاح خلال فترة ولايتها، وأعرب عن أطيب تمنياتي للمكسيك أن تعمل على زيادة الرفاهية والأمن والفرص الاقتصادية لكل أسرة والبلد بأكمله، فضلا عن تعزيز قيادتها العالمية".

وعبر زيلينسكي عن تطلع كييف إلى تحقيق تعاون مثمر ومواصلة تعزيز العلاقات مع مكسيكو سيتي، قائلاً "نحن على ثقة أيضاً من أن المكسيك قادرة على الاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، فضلاً عن استعادة القوة الكاملة لميثاق الأمم المتحدة على مستوى العالم"، حسب تعبيره.

لافروف يناقش سبل التعاون بين روسيا وغينيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش مختلف مجالات التعاون بما في ذلك الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية موريساندا كوياتي.

وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع قيادة البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لم ننس التعاون العسكري الفني وتعزيز القدرات الدفاعية لغينيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التهديد الإرهابي المتزايد".

كما أوضح أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

هذا وقال وزير الخارجية الغيني إنه "كما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا مامادي دومبويا خلال لقاء مع لافروف، فإن بلاده تظل صديقة لروسيا".

كما أشار إلى أن "غينيا بعد تغيير السلطة في البلاد، تظل ملتزمة بما تعهدت به في العلاقات الثنائية مع روسيا، وتكيف استمرار الاتفاقيات لتتوافق مع الواقع الجديد".

ووصل وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين إلى العاصمة الغينية كوناكري، في زيارة عمل ليبدأ منها جولته الإفريقية.

زعيم المعارضة الإسرائيلية .. "يجب التوصل لاتفاق واتمام الصفقة على الفور مع حماس "

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تعليقه على إعلان الجيش مقتل 4 أسرى، إنه "يجب التوصل لاتفاق واتمام الصفقة على الفور لما لها من الأغلبية المطلوبة في الكنيست".

وأوضح يائير لابيد، معلقا على حسابه في منصة "إكس": "تتحطم القلوب بخبر وفاة الأسرى حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل".

وأضاف: "كل يوم يمر يمثل خطرا على حياة الأسرى.. علينا أن نتم الصفقة ونتوصل إلى اتفاق، ويمكن أن تتم الصفقة لأن هناك الأغلبية المطلوبة لها في الكنيست، دعونا نفعل ذلك على الفور".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقتل 4 أسرى في قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تفيد التقديرات بأن الأربعة قتلوا معا قبل بضعة أشهر بينما كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في خان يونس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال بايدن عند إعلانه المقترح إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى، كما سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها". من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.