المصري: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. وأتحدى رابطة الأندية
أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري أن فريقه الأحق بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم.
وقال الحسيني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نحترم نادي إنبي، ولكنهم ليسوا وحدهم من يتواصلوا مع إدارة رابطة الأندية، ونحن لا نبحث عن الحصول على حقوق الأندية الأخرى".
وأضاف: "لائحة اتحاد الكرة تنص على تأهل الفريق الفائز من المواجهات المباشرة، وهذا ما تم تطبيقه في الموسمين الماضيين".
وتابع: "على الأندية أن تحترم حقوق النادي المصري، لكن من الواضح أن المقصود هو المصري.. وأؤكد أن البنود واضحة، واحنا مش كل شوية هنطلع نرد".
وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "أتحدى أن يقول أحد أعضاء رابطة الأندية إن المتأهل لن يكون بالمواجهات المباشرة، هل الرابطة ستخالف نظامها الأساسي؟".