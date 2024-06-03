روساتوم تستعرض أحدث تقنيات الرعاية الصحية في معرض " أفريكا هيلث إكسكون"

تشارك روساتوم، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، في معرض "Africa Health Excon" الذي سيعقد في القاهرة، مصر في الفترة من 3 إلى 6 يونيو للعام الثالث على التوالي، والذي يعد منصة مناسبة لعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية. ويعد المعرض، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الزاوية لتعزيز الشراكات، وعرض الابتكارات الطبية، ودفع المناقشات حول التحديات والفرص في قطاع الرعاية الصحية المصري والأفريقي.



وعن مشاركة روساتوم في المعرض هذا العام، يقول مراد اصلانوف مدير المكتب الاقليمي لروساتوم في مصر: "يعد معرض Africa Health Excon فرصة رائعة للمتخصصين في هذا المجال للتفاعل مع أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية. وتفخر روساتوم بأن تكون في طليعة هذا الحدث المتميز على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ ويمكنني أن أؤكد أن مشاركة روساتوم في هذا المعرض كل عام كان جديرا بالملاحظة، مما يؤكد التزامنا المستمر بالتعاون واستعدادنا لتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية المصري".



بالإضافة إلى عرض تقنياتها المتطورة، سينضم إلى روساتوم متخصصون من المركز الروسي للبحوث الطبية الذي يحمل اسم V.A. Almazov ، والمركز الروسي للبحوث الطبية ل AGP الذي يحمل اسم V.I. Kulakov. سيستعرض المتحدثون منتجات روساتوم ويعرضون حلولها التي تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للبلدان الأفريقية، وتحسين توافر البنية التحتية الطبية، وتعزيز التقنيات والمعدات وطرق العلاج الأساسية.



يمكنكم زيارة جناح روساتوم في القاعة 2 في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، حيث سيتم عرض مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك أحدث المعدات والحلول الطبية التي تهدف إلى تحسين التشخيص والعلاج وإدارة الحالات الصحية المختلفة. من بين هذه المنتجات جهاز "تيانوكس" Tianox، جهاز مبتكر للعلاج بأكسيد النيتريك للبالغين والأطفال؛ وجهاز كرونا إل - Krona-Elمولد أشباه الموصلات عالي التردد ومصدر لموجات الراديو عالية الطاقة، والذي يمكن استخدامه في الجراحة الدقيقة.



يعد معرض ومؤتمر Africa Health Excon حدثا سنويا يعقد في القاهرة، ويوفر منصة مهمة لمتخصصي الرعاية الصحية للتواصل والمشاركة وتبادل المعرفة حول تحديات الرعاية الصحية الحالية والناشئة في إفريقيا. يغطي الحدث هذا العام ما يقرب من 60000 متر مربع ويرحب بأكثر من 500 عارض، وهو فرصة مهمة للعاملين في صناعة الرعاية الصحية، وشركات المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية للتعرف على إمكانات الاستثمار في إفريقيا، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا الصحية، واحتضان الابتكار الصحي والتجارة في إفريقيا. جدير بالذكر أن المؤتمر جمع وفي العام الماضي أكثر من 39,964 متخصصا في الرعاية الصحية والتجارة من 113 دولة.