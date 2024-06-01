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السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد يحسم مصير أحمد الغامدي الأسبوع المقبل

أحمد الغامدي
أحمد الغامدي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم عن تفاصيل جديدة في مستقبل اللاعب أحمد الغامدي لاعب الاتحاد والذي انتهت صلاحية عقده مع قلعة النمور خلال الأيام الماضية.

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وذكرت صحيفة الرياضية أن نادي الاتحاد لم يفعل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد الغامدي والذي تم الحصول على خدماته قادمًا من نادي الاتفاق، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي أبرزهم النصر.

ومن المقرر أن يعقد نادي الاتفاق اجتماعًا مع إدارة الاتحاد في الأسبوع المُقبل للنقاش حول الاستغناء عن أحمد الغامدي وسعد آل موسى بشروط جديدة بعد ما انتهت صلاحية بند الشراء.

يذكر أن المهلة المحددة لتفعيل بند شراء اللاعب انتهت في يوم 31 مايو الماضي، وبالتالي ليس من حق الاتحاد شراء اللاعب بشكل نهائي قبل العودة لإدارة الاتفاق والتوصل معها لاتفاق جديد حول اللاعب.

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