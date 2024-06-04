جامعة العريش تستعد لافتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن كثب تجهيز مركز خدمة الطلاب أصحاب الهمم تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله، وذلك في إطار حرص جامعة العريش على دمج الطلاب اصحاب في الحياة الجامعية وتوفير بيئة تعليمية داعمة لهم.

وأجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، جولة تفقدية على وحدات المركز المختلفة، بما في ذلك وحدة الاستقبال والتدريب، ووحدة الدعم النفسي والخدمات المساندة، ووحدة الخدمات الطلابية، ووحدة الاجتماعات والأنشطة. وأثنى سيادته على جهود جميع القائمين على المركز، مؤكدًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الجامعية، ونثق بأن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة سيكون له دور هام في توفير بيئة تعليمية داعمة لهم وتمكينهم من تطوير وتنمية مهارتهم وجدارتهم الكاملة.