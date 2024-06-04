هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولي تعاون مع "أليانز" للتوسع في تقديم الخدمات الطبية

خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا 2024..

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توقيع بروتوكولي تعاون ثنائي مع كلٍ من أليانز بارتنرز (Allianz) وشركة ميدترونيك مصر (Medtronic)، بهدف تعزيز التعاون في العديد من مجالات الرعاية الصحية، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

وشهد توقيع البروتوكولات كل من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من القيادات وكبار المسؤولين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مصر والدول العربية والعالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن مجالات التعاون تشمل مع أليانز بارتنرز (Allianz) التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى الدوليين والمساهمة في علاج قوائم الانتظار بالخارج، ومع شركة ميدترونيك مصر (Medtronic) لتبادل الخبرات في مجال تدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لعلاج المرضى في محافظات التأمين الشامل.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع بروتوكولي التعاون اليوم مع أليانزبارتنرز وميدترونيك، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة وتجهيزات طبية وغير طبية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى أنظمة عمل إلكترونية وكوادر صحية مؤهلة، وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تمكننا من تحقيق المزيد بأعلى مستوى من الاحترافية، ومتابعًا: نمضي قُدمًا في الانفتاح على العالم للتعاون وتبادل الخبرات لضمان بناء أنظمة رعاية صحية قوية وفعالة ومرنة ومستدامة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تحرص على تعزيز تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص نظرًا لتأثيرهما الإيجابي على تحسين جودة الرعاية الصحية، ويأتي ذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار طبقًا لأحدث التكنولوجيات والممارسات العالمية.

وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستغل جميع الفرص لإبراز نجاحات الدولة المصرية في خططها الصحية التنموية وتعزيز مكانتها وريادتها عالميًا في هذا المجال، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، أعرب السيد لؤي جلدة، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز (Allianz)، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها أحدثت تطورًا غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وأكد على أهمية هذا التعاون في استقطاب المرضى من الخارج للعلاج في مستشفيات مصر المتطورة وتجهيزاتها العالمية، كما عبّر عن تطلعهم إلى تعزيز هذا التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، أكدت السيدة إيمان علي، نائب الرئيس الإقليمي المدير لشركة ميدترونيك (Medtronic) لمنطقة أفريقيا، على الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة الرعاية الصحية في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030، معبرًا عن سعادتهم بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها في تأهيل وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتابع: نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عن الهيئة، كما وقع من جانب شركة أليانز بارتنرز السيد لؤي جلدة، الرئيس التنفيذي للشركة، ممثلًا عن الشركة، ومن جانب شركة ميدترونيك السيدة إيمان علي، نائب الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة أفريقيا، ممثلًا عن الشركة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا 2024"، ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.