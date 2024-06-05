محافظ جنوب سيناء: المواطن السيناوى واعى تماما لما يدور ويشكر جهود الدولة

أكد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن تكلفة البنية التحتية لشرم الشيخ خلال استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 بلغت 15 مليار جنيه أنفقت علي البنية التحتية وتجهيز مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر وتحملت الأمم المتحدة كافة تكاليف الاستضافات للوفود والتنقلات والإقامة طبقا للاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية المتبعة في مثل تلك المؤتمرات.

مشروعات بنية تحتية ساهمت في الترويج السياحي للمدينة..

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى ان ما نفذ من مشروعات بنية تحتية ساهمت في الترويج السياحي للمدينة، وأشادت بها جميع الوفود حضور المؤتمر والزائرين للمدينة من جميع الجنسيات.

وأضاف المحافظ أن مصر حققت ما يقرب من 180 مليون دولار من المؤتمر حيث تحصل الدولة 36% من إقامة الوفود بالفنادق خلال المؤتمر الذي شارك فيه ما يقرب من 50 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه كان لابد من تحريك سعر الخبز منذ سنوات طويلة مضت استمرارا لدعمه وترشيد الدعم المقدم للمواطن، لافتا إلى أن دعم الموازنة بعد تحريك سعر الخبز انخفض من 96% إلى 85% تتحملها الخزانة العامة، مؤكدا أن المواطن السيناوي واعي تماما لما يدور ويثمن جهود الدولة في سرعة إنجاز المشروعات التنموية والاهتمام بالتنمية الشاملة وتحقيق طموحات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

