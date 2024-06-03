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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تكليفات الرئيس السيسي.. سياسي يكشف ملامح الحكومة الجديدة

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة الجديدة يجب أن تتعايش مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الدولة والمواطن سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وفيما يخص الأمن القومي وكذلك ما يحدث من تحديات تواجه الدولة. 

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وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة وكيفية مواجهة ارتفاع الاسعار والتضخم والبطالة، وكيفية زيادة الانتاج والايرادات حيث ان الملف ليس مرتبط فقط بالعوامل الداخلية ولكن مرتبط بما يحدث من تغيرات عالمية، فضلا عن الملف الاجتماعي وكيفية مواجهة الظواهر الاجتماعية والجرائم التي تحدث في المجتمع، وايضا التحديات التي تواجه الامن القومي. 

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لابد أن يكون لدى الوزراء الحس السياسي والقدرة على التواصل مع مشاكل المواطنين والحلول الملائمة للتعامل مع المشاكل وان يكون لديهم استراتيجية واضحة المعالم وتعمل الوزارة ككل على تنفيذها،  مشيرا الى ان معايير وكفاءة الوزراء عوامل شديدة الاهمية في التغيير الوزاري الجديد، على حد قوله.

 

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