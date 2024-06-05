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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري: الملعب الجديد في بورسعيد يظهر خلال عام

الحسيني أبو قمر نائب
الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري أن ظهور الملعب الجديد في بورسعيد سيكون خلال عام، مُشيرًا إلى أن خطة العمل به تسير بخطى ثابتة.

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خطة تدشين ملعب المصري الجديد تسير بخطى ثابتة".

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وأضاف: "في شهر أغسطس القادم سيكون هناك هيكل خرساني كامل للملعب، كما بدأت إحدى الشركات في تنفيذ خطة وضع النجيل الطبيعي للملعب".

وتابع: "هناك اهتمام من جميع المسئولين بملف ملعب المصري الجديد، من رئيس النادي، كامل أبو علي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بالإضافة لمحافظ بورسعيد".

وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "فريق المصري لن يكون حقل تجارب مُجددًا على الملاعب الأخرى.. خلال عام سيكون لدينا ملعب كامل".

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