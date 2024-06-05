الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل مواطنين
الاحتلال يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة،  وفقا ل"وفا". 

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انتشال عشرات الشهداء والجرحى من وسط قطاع غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من قلقيلية

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، واعتقلت أمجد قيس عبد المجيد بعيرات (25 عاما)، وأمير علاء محمد بعيرات (20 عاما)، فيما احتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات عرف منهم: عبد الغني محمد صايل فراج (27 عاما)، وقسام حسين محمد عوض (24 عاما)، وجهاد محمد حسني بعيرات (17 عام)، وغسان كامل حباس بعيرات (24 عاما)، وداهمت عدة منازل في القرية، واعتدت على المواطنين، وحققت معهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلا من: محمد حربي أبو عليا (42 عاما)، ويوسف محمد عبد الله نعسان (37عاما)، وعطاف عبد الله نعسان (44 عاما)، وعاصف عطية نعسان (47 عاما)، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، منها منزل المواطن عبد الكريم غنيمات.

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