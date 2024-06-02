نقيبا الأطباء البيطريين و الزراعيين يبحثان التعاون المشترك

التقى الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بالدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، لبحث سبل التعاون بين النقابتين خلال الفترة المقبلة لما في صالح أعضاء النقابتين.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لخدمة الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين باعتبارهما جناحي النهضة بالإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق سلامة الغذاء والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

وجاءت أولى ثمار التعاون بين النقابتين، بالاتفاق على انضمام نقابة الأطباء البيطريين إلى بروتوكول التعاون بين النقابات المهنية الممثلة في الزراعيين والمعلمين، الموقع مع أكاديمية ناصر العسكرية لإتاحة واستفادة أعضاء نقابة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية من تلك الدورات وبشكل مدعم.

كما اتفق الجانبان على اتاحة دخول نادي الزراعيين بالدقي للأطباء البيطريين، على أن يعاملوا بنفس معاملة أعضاء المهن الزراعية، علاوة على إطلاق قوافل بيطرية زراعية مجانية، ضمن الدور المجتمعي للنقابات المهنية على أن تبدأ تلك القوافل بالمناطق الحدودية ثم يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

كما اتفق الجانبان على انضمام نقابة الأطباء البيطريين إلى بروتوكول تعاون نقابتي المعلمين والزراعيين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء لتدريب أعضاء تلك النقابات على إقامة مشروعات في القطاع الزراعي تهدف لتوفير فرص عمل وفتح أسواق عمل جديدة لأعضاء النقابات الثلاثة.