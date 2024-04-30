بث مباشر بدون تقطيع الهلال والاتحاد يلا شوت
بث مباشر بدون تقطيع الهلال والاتحاد يلا شوت
بث مباشر بدون تقطيع الهلال والاتحاد يلا شوت،مُشاهدة مباراة الهلال والاتحاد عبر البث المباشر اليوم الثلاثاء، 30 إبريل 2024، حيث يترقب جماهير المملكة العربية السعودية والعربية في كل مكان هذه المواجهة النارية بين الهلال والاتحاد على أرض ملعب "الملك عبد الله الرياضية" في جدة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
مشاهدة المباراة بين الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر. يسعى الاتحاد للوصول إلى النهائي بإشراف مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والذي يحتاج الفوز للبقاء في منصبه. من المحتمل أن يتم إقالته بعد النتائج السلبية والهزائم المتكررة. يسعى الهلال للقب يعوّض جماهيره عن الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا. يحتل الهلال المركز الخامس في الدوري المحلي ويأمل بالعودة للصدارة. يفتقد الهلال نجمه سالم الدوسري بسبب الإصابة، بينما يعود مالكوم وميتروفينش للمشاركة في المباراة. من جهتهم، يعاني الاتحاد من غياب بنزيما وكانتي وفابينيو بسبب الإصابة. ستقام المباراة مساء اليوم على استاد الملك عبد الله الرياضي في جدة.
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