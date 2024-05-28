مهرجان الشيكولاتة ضمن أنشطة الإجازة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، انشطتها التثقيفية الترفيهية لأبناء محافظة البحيرة، طوال الأسبوع الأول مع بدء الإجازة الصيفية، وذلك بمبنى الأنشطة بالمكتبة، ضمن برنامجها السنوي تحت شعار "أجمل اجازة في أجمل مكتبة"، حيث أقيم في ختام الأسبوع مهرجان للشيكولاتة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والفنون فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

ويهدف البرنامج إلي الإستغلال الأمثل لطاقات النشء بالاجازة الصيفية في تعلم واكتساب المهارات السلوكية والإدراكية والتوعوية الصحيحة من خلال تنفيذ أنشطة ترفيهية تثقيفية تقدم للأطفال على مدار أيام اجازاتهم الدراسية.

ومن جانبه أكد أحمد الحواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، على استفادة الأطفال خلال أنشطة هذا الأسبوع من تعلم كيفية تدوير خامات البيئة وإعادة استخدامها مما ينمي لديهم المهارات اليدوية والحركية والفكرية بالإضافة لحصولهم علي ورش عمل لتعديل السلوك، واكتشاف الذات، وتحسين الخط العربي، وحفظ القرآن الكريم، وإجراء التجارب العلمية البسيطة بنادي العلوم،

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن النشاط الصيفي لبرنامج أجمل اجازة في أجمل مكتبة يستهدف الأطفال من عمر 6 إلي 11 عاما ويكون نشاطه يوميا بداية من الساعة التاسعة صباحاً، كما سيقام خلال الفترة القادمة العديد من المهرجانات الترفيهية للأطفال منها مهرجان الشمع والألوان، البيتزا والكاب كيك.