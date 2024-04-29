محافظ أسيوط يشيد بمراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ ويصفها بالنقلة النوعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بمقر ديوان عام المحافظة - الذي يأتي ضمن مراكز السيطرة على مستوى المحافظات التي شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية - يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال حضوره بالمركز برفقه المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والدكتور يحيى زكريا مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية وأعضاء المركز وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء شركات المرافق والقيادات التنفيذية - بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذي يأتي ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ويعد أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة حيث يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

ووجه اللواء عصام سعد الشكر لفخامة الرئيس على إقامة مراكز السيطرة بالمحافظات التي تعد إنجازًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين وتقليل الخسـائر الاقتصادية والإجتماعية.

وأوضح المحافظ أن المركـز يعد نموذجًا لسرعة الاستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمـات بما يساهم في أداء الخدمات بصـورة أسرع وسيقدم تعاونًا بـين جميع الجهات لتقديم خدمات سريعة في حالة الحوادث والأزمات وسرعة التدخل مـن الجهة المعنية لمواجهه تلك المشكلات لافتًا إلى إنه تم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية وبما يساهم في تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن مركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة أسيوط هو أحد المراكز إقليمية على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين مختلف الجهات ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة ( الأحياء، المديريات، المرافق العامة) وغرفة لأجهزة التحكم الالكتروني والمركز يعمل على مدار 24 ساعة ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة (الإسعاف، الصرف الصحي ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، التعليم، ممثلى المجتمع المدني، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعي) ويساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.