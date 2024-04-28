وزير الاتصالات: توفير 65 ألف وظيفة للشباب (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب، في إطار توفير عمل مناسبة وملائمة لجميع الشباب تناسب احتياجاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم توفير فرص عمل للفتيات بالقرى للعمل من خلال الإنترنت، موضحا: نقوم بتدريب عقول الشباب بفكر ابتكاري وإنتاج إبداعي لتحقيق قيمة عالية.

خريجو كليات الاتصالات يجدوا فرص عمل بسهولة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خريجي كليات الاتصالات يجدوا فرص عمل بسهولة عقب تخرجهم لأن السوق في احتياج مستمر لهم، ويتم توفير فرص تدريبية كبيرة للجميع من خريجي الجامعات والكليات المختلفة من الكليات النظرية أو الأدبية أو كليات الفنون التطبيقية.

وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: نقوم بتدريب الشباب على تخصصات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ولدينا خريجين من كليات مختلفة سواء نظرية أو أدبية أو فنون تطبيقية.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، : مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب، ومجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر.



وأوضح وزير الاتصالات : "كان لدينا 13 كابلا بحريا، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها.

التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة.

وأوضح أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: «قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت».

