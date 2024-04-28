الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يفتتح مركز البيانات التبادلي للدولة عبر الفيديو كونفرانس (شاهد)

المهندس عمرو سيف
المهندس عمرو سيف مدير مركز البيانات التبادلي للدولة

 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مركز البيانات التبادلي للدولة، عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، اليوم الأحد.

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السيسي يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية (فيديو)

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة

 وقال المهندس عمرو سيف، مدير مركز البيانات التبادلي للدولة، إنه مركز بيانات موحد للدولة يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرار عمل المنظومات.

 وأضاف، أن المركز يقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفق الاحتياجات، ويدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 وأوضح: "المركز أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة 192 ألف متر مربع في حدود 45 فدانًا، وجرى تنفيذه بشكل محصن وجرى تخصيص محطة توليد كهرباء".

السيسي يفتتح مركز البيانات والحوسبة:

 شهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة.

 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي واستمع إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز.

 ويشمل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1”، مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حالياً، أضافت آفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كل المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة

 تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد إفتراضيًا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

 وجرى البدء فى إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذى يتوسط العالم.

 تبلغ مساحة المـركز 23500 متر مربع، وجرى استغلال 10000 متر مربع للإنشاءات الحالية، والباقى للتوسعات المستقبلية، وذلك باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

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