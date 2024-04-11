وكيل رياضة الإسماعيلية يتفقد مركز شباب التل الكبير في عيد الفطر

قام الدكتور ايهاب صلاح ، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة تفقدية لمركز شباب التل الكبير، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل بالمركز خلال عيد الفطر المبارك.

والتقى مدير عام الشباب والرياضة بالشباب المتواجدين بالمركز، واستمع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما تفقد مرافق المركز المختلفة، بما في ذلك قاعات الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة، على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم الإيجابية، مشدداً على ضرورة توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشاد مدير عام الشباب والرياضة بجهود العاملين بالمركز، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة الشباب وتلبية احتياجاتهم.

وفي نهاية الزيارة، أعرب مدير عام الشباب والرياضة عن سعادته بما شاهده من تفاعل الشباب مع الأنشطة المختلفة التي يقدمها المركز، مؤكداً على استمرار دعمه لمركز شباب التل الكبير وتطويره.

حضر الزيارة عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب التل الكبير، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.