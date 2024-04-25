نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.



وقال عبدالحليم علام في تهنئته «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نقابة المحامين وجموع المحامين المصريين، أن أتقدم بخالص التهاني إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء».

نقيب المحامين: سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين

وأكد النقيب أن هذه الذكرى ستظل مضيئة في قلوب المصريين جميعًا، فهي تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، وتؤكد أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية أرض الوطن، وعلى جميع فئات الشعب المصري أن تستلهم روح النصر منها لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته.

ودعا المولى ـ عز وجل ـ أن ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ أهلها وقيادتها من كل مكروه وسوء.

بيان نقابة المحامين بعد واقعة التعدي على محامٍ أمام محكمة مصر الجديدة

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بخصوص واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وتابع: «قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملا».



وقال إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق السادة المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.