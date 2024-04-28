الدقهلية تستعرض مقترحات لتنفيذ منظومة الجمع السكني للقمامة من المنبع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بالدكتور أيمن محرم العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، يرافقه محمد رزانه مدير العمليات والمهندس عصام رمضان مدير المركبات، ومرقص ابراهيم المدير المالي، والمهندس احمد زكريا مدير التخطيط والمتابعة و محمد حسن نائب مدير العمليات بالشركة.

جاء ذلك بحضور فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ومديري الادارات الفرعية بالادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

واستعرض ومناقشة مقترحات الشركة لتنفيذ منظومة الجمع السكني للقمامة من المنبع من اسفل العمارات وكنس الشوارع وفق إجراءات وآليات وفقا لتعاقد يتم إبرامة مع المحافظة فى هذا الشأن..

واستمع مختار، إلى شرح مفصل عن امكانيات وقدرات الشركة في كافة جوانب العمل لتقديم الخدمات لمراكز ومدن المحافظة، واكد المحافظ على ضرورة أن يتم تقديم الخدمة على أعلى مستوى للمواطنين في حال الاستعانة بالشركة بمحافظة الدقهلية.

وأوضح مسئولى الشركة أن الشركة تقدم خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والأسواق والتجمعات الصناعية داخل المناطق السكنية ونقلها الى المحطات الوسيطة، وكذا خدمة الكنس اليدوى والالتقاط، والكنس الآلى وغسيل الشوارع وغيرها من الخدمات البيئية وخدمات النظافة العامة.

وتناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة.

وكلف محافظ الدقهلية، اعضاء الجهاز التنفيذي المختصين بالإدارات المعنية بديوان المحافظة بمتابعة الإعداد الجيد للدراسات المختلفة المطلوبة في هذا الشأن فقا لطبيعة كل بند من بنود منظومة نقل المخلفات مع ممثلي الشركة علي ان تقوم الشركة بالانتهاء من الاعداد الكامل لدراسات الجدوي المطلوبة خلال اسبوع علي الأكثر.