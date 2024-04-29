أزمة انقطاع الكهرباء.. صداع في رأس المواطنين

انقطاع الكهرباء، الاهتمام الأول للمصريين منذ عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال على مختلف محافظات الجمهورية منذ انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إذ يعاني الملايين في كل بقاع مصر من تلك الخطة غير المنظمة التي لا تتفق تماما مع الخطة التي أعلنتها الحكومة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب الشديد من قبل المواطنين، الذي يشتكون من انقطاع الكهرباء في المناطق التي يسكنون بها أكثر من مرة باليوم الواحد، فضلًا عن تجاوز فترات انقطاعها مدة الساعتين التي حددتها الحكومة.

وينعكس انقطاع التيار الكهربائي، على الأجهزة الكهربائية، إذ تضرر المئات من تلف الأجهزة الكهربائية الموجودة بمنازلهم، إذ قال أحد المواطنين (م.م): نمت وصحيت لاقيت شاشة التلفزيون محروقة حسبي الله ونعم الوكيل.

كما تضررت المواطنة (أ.ف) من خطة تخفيف الأحمال، وذلك بتلف جهاز الفريزر.

وتتكلف الأجهزة الكهربائية لتصليحها مبالغ كبيرة توازي ثمن الجهاز الجديد، مما يثير ضجر المتضررين.

كما ينعكس انقطاع الكهرباء بالسلب، على أماكن العمل مثل العيادات والمحال التجارية والمخابز والصيدليات، مما يعيق سير العمل لساعات طويلة خلال اليوم.

مواعيد انقطاع الكهرباء بالمحافظات

وكانت وزارة الكهرباء، قد اتخذت عددا من الإجراءات، لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال، من بينها الإعلان عن جداول قطع الكهرباء بالمناطق الموجودة في كل محافظة، إذ تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لمدة ساعتين يوميًا في كل منطقة.

كما أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت وقف العمل بنظام تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة.