محافظ الغربية يوجه بإزالة كافة المعوقات والبدء في رصف طريق الشين قطور غدا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا مع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية الإسكان و الطرق بالمحافظة ، مدير عام شركة غاز مصر بالغربية ،ورئيس مركز ومدينة قطور لتذليل كافة المعوقات الخاصة بالمرافق لرصف طريق الشين قطور .

وخلال الاجتماع تمت إزالة كافة المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح الغد ، وأشار المحافظ ان رصف طريق الشين قطور يأتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .