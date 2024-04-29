" الأعلى للجامعات " يجدد إعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور

إستقبلت جامعة دمنهور بئاسة الدكتور إلأهامي ترابيس ، وفداً من المجلس الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب و تكنولوجيا المعلومات ، بقيادة الدكتورمحمد حسن جاد الله -مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ، الدكتورعلاء عبد العاطي-مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات ،وقد رافق الوفد كلاً من الدكتور مصطفي حمزة- قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ومدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالجامعة، و الدكتورة منال مصطفى عبد الرحمن- المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة ، والدكتور عماد فوزي العزومي - مدير مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتورعصام أمين- مدير المعلومات بالجامعة .

وتوجه الوفد لتفقد مركز التحول الرقمي بالجامعة ، وإلتقي بفريق العمل و المنسقين والمراقبين ،وإستمع لآراء المتدربين أثناء أداء اختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي والرد على استفساراتهم ، مشيداً بالتنظيم الجيد أثناء أداء الاختبارات، وأيضاً الإشادة بما لمسته اللجنة من إنجازات وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول لتوفير مسارات البنية التحتية والتكنولوجية طبقاً للمعايير الدولية.

وأسفرت الزيارة عن تجديد إعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور تحصل على هذا الإعتماد للمرة الثانية منذ إعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات كوحدة تنفيذ التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

كانت جامعة دمنهور قد شهدت ختام أعمال دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث

بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمدرب الدولي ، والأستاذ الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات .

وعقدت الدورة على مدار ٦ أيام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد الغزالي مدير المركز .

وتعد هذه الدورة هى الأولى بالجامعة من حيث الشراكة و الإعتماد من قبل المركز القومى للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، التي تهدف إلى تمكين السادة المدربين من تصميم برامجهم التدريبية ومعرفة طرق تنظيم مادة التدريب و كيفية عرضها على المتدربين و إكتساب القدرة على إدارة الحوار بمهنية وغيرها من مهارات التواصل و الإلقاء ، كما شملت التنوع في الأنشطة والمواد التدريبية .