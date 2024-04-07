سكرتير مساعد أسيوط يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب أبنوب

شهد المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب أبنوب والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بملعب مركز شباب أبنوب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بحضور النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد مكرم رئيس مجلس إدارة نادي أبنوب الرياضي وأحمد بدوي مدير مركز الشباب بأبنوب ومعتصم محمد مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشورى بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بأسيوط.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم والترحيب بالحضور وبالسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الشباب والرياضة شاكرين تلبيتهم للدعوة والحضور وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية للدورة الرمضانية والتي تأتي للتأكيد على الدعم الذى تقدمه مديرية الشباب والرياضة لجميع الشباب والنشء في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية وتنظيمها للفعاليات المختلفة حيث أن هذه الدورة تعد مثال واضح بأن هذا الشهر الكريم هو شهر عمل بجانب انه شهر عبادة وإنه يجب على الجميع بذل الجهد في كافة المجالات.

وفي نهاية الاحتفال تم تسليم الهدايا وشهادات التقدير وجوائز الدورة الرمضانية على أعضاء الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى وتسليم الكأس لصاحب المركز الأول.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أكد على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير كافة المتطلبات وتنظيم الفعاليات المختلفة بمراكز الشباب حيث أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها وتوجيه طاقاتهم والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع موضحاً أهمية تنظيم الدورات الرمضانية التي تهدف الى استثمار طاقات الشباب وتحسين النمط الصحي للمواطنين وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة فضلاً عن خلق جو من التنافس الشريف والحراك والنشاط داخل مراكز الشباب وإكتشاف الموهوبين بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والولاء للوطن وتعزيز الروح الرياضية والتأكيد على أن المنافسات الرياضية مكسب وخسارة.