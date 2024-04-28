محافظ الإسماعيلية يتابع افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، من مقر الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بالعين السخنة، ويعد هذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) الأول في مصر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

حيث حضر الافتتاح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية كأول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) في مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (١٥) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من (١٢٠٠) مهندس/ عامل، أكثر من (٥٠٠٠) ساعة عمل.



ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن مصر تشهد طفرة هائلة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة، في ظل إقامة الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية حظيت بوجود أول شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

و وجه محافظ الإسماعيلية الشكر لطاقم العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية علي جهودهم خلال الفترة الماضية مطالبا المزيد من الجهد و العمل علي مواكبة التطوير لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

جدير بالذكر انه قد شارك عدد من افراد الشبكة الوطنية بالتواجد بمركز التدريب خلال افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات و الحوسبة الحكومي اليوم.