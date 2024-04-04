محافظ الإسكندرية يكرم عددًا من العاملين المتميزين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة المنتشرة بالأحياء، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل ومستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وحصول 6 أحياء على شهادة اعتماد الإيصال المميكن وهم؛ منتزه أول، ومنتزه ثان، وشرق، ووسط، والعجمي، ومركز ومدينة برج العرب.

وتابع اللواء محمد الشريف سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية قد ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم وإنجاز الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع مُتلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة دعاء هيكل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالإسكندرية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2022 الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية بالأحياء وجار الانتهاء من المركز التكنولوجى المتبقى بحى غرب بالإضافة إلى إطلاق خدمة "الكود الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التى تقدمها المحافظة التى تتيح للمواطن الوصول إلى كل الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، وارتفعت نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولجية بالأحياء من 76.8% ، وتنفيذ بانرات وملصقات لتعريف المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالأحياء بالمستندات المطلوبة. بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل موقع بوابة خدمات المحليات إلى تطبيق موبيل وتم نشره على منصة جوجل بلاي وذلك لتقديم 45 خدمة خاصة بالمحليات إلكترونيا على تطبيق موبيل.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة.،كما تقوم تيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.، - تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت.

- تطبيق نظام الشباك الواحد وبإستخدام أحدث التقنيات تسهيلاً على المواطنين.، تعتبر هذه المراكز أحد مظاهر التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030. تقدم المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.