مجلس النواب الليبي يعلن جاهزيته لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب الليبي جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق ونطالب المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.

وقال صالح في تصريحات صحفية لمواقع، على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة إن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".

وتابع "هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا". مضيفا "هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".

وأوضح صالح أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".

وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا، "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب".

وأضاف ان "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".

فيما تتجه الأنظار في ليبيا لجلسة البرلمان، اليوم الاثنين، والتي قد يفتح فيها الباب لتلقي ملفات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق أعضاء بالمجلس.

تحمل الخطوة العديد من التساؤلات في ظل حكومتين، واحدة في الشرق، وأخرى في الغرب، وعدم توافق حتى الآن بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة، والتي تأتي وفق ما نصت عليه القوانين الانتخابية.

ووفق الإجراءات القانونية، فإن "الآلية التي يجب التوافق عليها تكون عبر الآلية التي نصت عليها قوانين الانتخابات وخارطة الطريق المتفق عليها بين لجنة "6+6".

كما أن الآلية الدستورية تنص على اختيار رئيس حكومة بالتزكية بين المجلسين، وانتخاب أحد من حصلوا على تزكية مجلس النواب بأعلى الأصوات وتشكيل حكومته الجديدة، التي تحصل على ثقة رئيس الحكومة في خطوة لاحقة.