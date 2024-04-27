الشرقية تستعد لإفتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم انشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وهشام عبد المقصود مدير عام الأزمات والكوارث بالديوان العام.

وأكد المحافظ أهمية انشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة، باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية، لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها، حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أن المركز يتكون من: قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

وأضاف نائب المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تم تزويده بأجهزة للسويتش وServers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات، وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والاسعاف، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات عمل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بسقارة، وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءة والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة، ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

وفي سياق متصل، لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2034 لسنة 2024 بتكليف كل من شعبان أبو الفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم إبراهيم حسانين نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي ثان الزقازيق