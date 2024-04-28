رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج للعاملين بالهيئة في بريطانيا

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون مع السفارة البريطانية؛ لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا، ومناقشة سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم وتحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة على أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجال صناعة الدواء، وأكد على أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في المجالات كافة المرتبطة بالعمل الرقابي.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر، وعمل الهيئة المستمر نحو الارتقاء بمستقبل الدواء في مصر.