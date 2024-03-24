الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدير الإغاثة بغزة: مجمع الشفاء تحوّل إلى مقبرة جماعية (فيديو)

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

 كشف الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، الوضع المأسوي في مجمع الشفاء الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرته منذ 7 أيام.

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 وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المجمع تحول من أكبر مستشفى في غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير.

 وأكد أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين، موضحًا أن الجرحى في القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.


المنظومة الصحية في غزة تنهار:

 أوضح أن المنظومة الصحية في شمال غزة انهارت بشكل كامل رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، مضيفًا أن قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن جميع المرضى في مجمع الشفاء جرى احتجازهم في مبنى صغير، ولا يوجد أي خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.

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