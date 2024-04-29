رفع 648 حالة إشغال طريق بمحافظة البحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ،والتي أسفرت عن رفع 487 حالة إشغال بدمنهور

و فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 81 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك وتحرير 23محضر ، كما تم رفع 47 حالة إشغال بوادى النطرون و 33 حالة برشيد .

ومن جانبها وجهت نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

وعلي جانب آخر واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت عن ضبط

1000 لتر وقود تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و 1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و 1000قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعاربإيتاي البارود .

وبمركز دمنهور تم ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى كما تم تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.