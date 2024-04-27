رياح وأمطار.. هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟

ضربت عاصفة ترابية شديدة محافظة الأقصر، أمس الجمعة، بعد يوم من موجة الطقس الحارة.

وأعلنت المحافظة عن رفع حالة الطوارئ، حيث تسببت العاصفة الشديدة، في سقوط الأشجار واللافتات الإعلانية، دون وقوع إصابات بشرية.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة، على إثر ضرب المحافظة عاصفة ترابية، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف اولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية.

وقامت شرطة المسطحات المائية في المحافظة بإيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح، كما تم إيقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو.

وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التي تم غلقها هي الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركة على الطرق، وتم التنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية.

وكشف محسن الشامي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بدءا من اليوم وحتى استقرار الحالة الجوية.

فيما شدد الشامي، على ضرورة توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأي بلاغ في حينه على رقم 0952374903.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، ويكون الطقس حارا نهارًا، مع نشاط الرياح.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة على القاهرة الكبرى، والصغرى 18 درجة مئوية.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم السبت دافئ نهارًا على منطقة السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد رياحًا نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وسحبًا غائمة جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري رياح نشطة أيضًا بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار.

وأوضحت الأرصاد في بيانًا لها، الظواهر الجوية التي تشهدها منطقة السواحل الشمالية الغربية، إذ تنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، وتنشط الرياح على منطقتي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة:

تشهد منطقة شمال الصعيد نشاطًا للرياح بسرعة 30 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، فيما يسود مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 31، الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23، الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24، الصغرى 18

وسط سيناء: العظمى 24، الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 17

جنوب سيناء: العظمى 38، الصغرى 23

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23