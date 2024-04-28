التحول الرقمي يوفر عملة صعبة لمصر وفرص عمل

أكد الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى، أن التحول الرقمي صناعة جديدة يتنافس عليها العالم، ولذا ستستفيد الدولة منها بتوفير الكثير من العملة الصعبة وبناء صناعة وتصدير تطبيقات التحول الرقمي، كما أن وجود هذه الصناعة يوفر فرص عمل للشباب المؤهل في هذا الأمر.

وقال “ خليف” خلال تصريحاته ببرنامج “ اليوم”، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الأحد، إنه على الشباب المثابرة والجهد والعزيمة للدخول فى هذا المجال.

وأشار إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات لم يقتصر على مهندسين أو أطباء فقط.

وواصل خليفة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى مجال التحول الرقمى فى كافة القطاعات لخدمة المواطن وتوفير الخدمات الحكومية، ولذا فإن هذه البيئة المعلوماتية نستطيع تغذيتها بتحليل البيانات ومتابعة اتخاذ القرارات على بينة وعمل تخطيط مستقبلى للدولة.