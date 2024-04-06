خضر وكجك يكرمان حفظة القرآن الكريم بمركز شباب الشوكة بدمنهور

شهد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ،ومحمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذى نظمه مركز شباب الشوكة بدمنهور بالإشتراك مع جمعية بستان الرحمة لتنمية المجتمع ، والذي أقيم بملعب مركز شباب الشوكة أحد مراكز حياة كريمة ، بحضور الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور ،والمهندس ناجى حسن نقيب الزراعيين بالبحيرة ،وفضيلة الدكتور محمود دحروج عضو لجنة وعظ الأزهر الشريف ،والدكتور محمد عبد السلام مدير العلاقات العامة بمنطقة الأزهر الشريف ، والدكتور أحمد حراز عضو نادى الألعاب الرياضية بدمنهور ، والمهندس محمد مسعود نائب رئيس مدينة دمنهور ،وأحمد قنطوش رئيس قرية الأبعادية ،ورئيس وأعضاء مركز الشباب وجمعية بستان الرحمة ،وجمع غفير من أهالى القرية والقري المجاورة

وبدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد عصام رخا، وتم خلال الإحتفال تكريم 200 من الطلاب والطالبات حفظة القرآن الكريم الذين تم إختيارهم من خلال 5 مستويات بواسطة اللجنة المشرفة على الإختبارات وضمت أعضاء من الأزهر الشريف وأوقاف البحيرة

وخلال كلمتة قدم محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور التهنئة للفائزين مشيدا بجهودهم فى حفظ القران الكريم كما قدم الشكر لأولياء الأمور والمحفظين على جهودهم المبذولة

وأشاد عميد كلية الطب البيطري بجهود ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة فى إنشاء مراكز شباب مطورة لخدمة أهالى وشباب الريف كما قدم التهنئة للفائزين ولأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب وجمعية بستان الرحمة على تنظيم هذة المسابقة

وأشار فضيلة الدكتور محمود دحروج عضو لجنة وعظ البحيرة إلى جهود الأزهر الشريف ولجنة الوعظ فى نشر الفكر الوسطى والإهتمام بتعليم النشئ والشباب تعاليم الإسلام الحنيف داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأهلنا ويديم علينا الأمن والأمان

كما تناول فضيلة الشيخ عبد الهادى بدران مندوب الأوقاف وإمام وخطيب مسجد الشوكة فى كلمتة فضل ليلة القدر وفضل القرآن الكريم وشهر رمضان المبارك

وقام وكيل الوزارة ،ورئيس مدينة دمنهور بتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ومنحهم دروع وشهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم ومشاركتهم وسط فرحة عارمة من الأهالي .