الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز.

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 وشهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة.

ما هو مركز البيانات والحوسبة؟:

 يشمل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1”، مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى، وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كل المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع بين مجالات عدة فى بيئة عمل واحدة.

تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد إفتراضيًا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

 وجرى البدء فى إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذى يتوسط العالم.

 تبلغ مساحة المـركز 23500 مترًا مربعًا، وجرى استغلال 10000 متر مربع للإنشاءات الحالية، والباقى للتوسعات المستقبلية، وذلك باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

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