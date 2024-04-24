محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والرصف بمدينتي بنها وكفر شكر

قام اليوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية شملت عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري والرصف الجاري تنفيذها في المحافظة بمدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة تصل الى 1.188 مليون جنيه وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفقًا للمواصفات المحددة.

وقد شملت الجولة محطه مياه شبلنجة بمدينة بنها والتي تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%.

وتفقد المحافظ المحطة ووجه بدفع الأعمال وسرعه توريد مشتملات المحطة لتشغيلها خلال شهر من تاريخه مؤكدا علي أهميه تلك المحطة لتقديم الخدمة لقرية شبلنجه والعزب والقرى التابعه لها، كما وجه أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدء الاستلام المبدئي للمحطة لرصد الملاحظات لتعديلها من قبل الشركة المنفذة إنجازا للوقت بالتوازي مع أعمال التنفيذ والانتهاء أيضا من المأخد من الرياح التوفيقي بالتنسيق مع الري.

وتابع الهجان الجولة بتفقد مشروع صرف صحي برقطا مركز كفر شكر حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار: 90% ووصلت نسبة تنفيذ محطة الرفع: 70% وجاري توريد المهمات الكهروميكانيكية) وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع الي 48 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منها في 30 أكتوبر 2024.

وخلال تفقد المحافظ للمحطة استمع من مسئولي الموقع علي بعض المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمني والتي من بينها إعتراض أحد المواطنين علي استكمال المحطة لتعارض ملكيتها مع ملكيه الشارع المجاور والتي يخدم عدد من المنازل وعلي الفور وجه بإزالة غرفه منشأة بالمخالفة للتنظيم والتخطيط العمراني للمنطقة لفتح الشارع و حل المشكله لجميع الاطراف موجها بسرعة صرف التعويض اللازم مع بدء العمل للانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه.

وإستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشروع صرف صحي الشقر مركز كفر شكر والتي تم الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 90% ومحطة الرفع تم تنفيذها بنسبة 85% (أعمال مدنية) وجاري توريد المهمات الكهروميكانيكية وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة نحو 50 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منها في 30 سبتمبر 2024.

كما تفقد أيضا مشروع صرف صحي كفر منصور مركز كفر شكر والتي تم الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 95% والانتهاء من تنفيذ محطة الرفع بنسبة 75% (أعمال مدنية) وجاري توريد المهمات الكهروميكانيكية وتبلغ التكلفة الاجمالية للمحطة نحو 40 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء منها في 30 يوليو 2024.

ووجه المحافظ خلال جوله أجرها بالمحطة بدفع الاعمال واستمع من مهندسي الموقع عن تفاصيل المشروع ونسب التنفيذ والقرى التي يخدمها كما استمع الي مطالب عدد من المواطنين التي تمثلت في ادخال الصرف الصحي لعدد من الكتل السكنيه القريبه للمشروع وعلي الفور وافق الهجان علي مطالبهم وادخال الصرف الصحى لهم طالما ملاصق للحيز العمراني.

وفى سياق متصل تفقد محافظ القليوبية خلال جولة اليوم أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم والتي تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 920 مليون جنيه شملت تكلفة المحطة 470 مليون جنيه بالاضافة الى تكلفة الشبكة 450 مليون جنيه ، كما يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل، والتي تصل أطوالها إلى 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر

وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر .

كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم أعمال تدبيش ترعة الغفارة بكفر الاربعين بطول 8500 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه ومتبقي 600 متر فقط وتروي الترعه 1350 فدان بنطاق قرية كفر الاربعين.

وأوضح المحافظ أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيها وجاري تنفيذ عدد 10 عمليات باطوال 77 كيلو بتكلفه 245 مليون جنيه ، فضلا عن انه تم اسناد 82 كيلو بهندسة كفر شكر بتكلفه 280 مليون جنية .

مضيفا إلى أنه يوجد 310 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع (تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق كفر شكر - منيا القمح بطول 4800 متر وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث وجه "محافظ القليوبية" بضرورة تحقيق عوامل وإشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة

وخلال الجولة وجه الهجان باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المحلات تقوم برش المياه على الرصف لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار للموارد المائية، وإتلاف الشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها على نفقة الدولة بما يمثل إهداراً للمال العام.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات العالمية في التنفيذ وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للعاملين في مختلف المواقع على جهودهم المبذولة، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لهذه المشروعات حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل ويتم تسليمها للمواطنين.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على التزام المحافظة باستكمال تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وفقًا للخطط المقررة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى حياة المواطنين.

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحى والمهندسة حنان إبراهيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.