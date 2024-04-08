سكرتير مساعد البحيرة يتفقد معرض أهلا رمضان بمركز بدر

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان و عدد من السلاسل التجارية والأسواق بمركز بدر وذلك بحضور أسامة داود - رئيس مركز ومدينة بدر .

حيث تفقد عدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار ومجابهة كافة أشكال الغش والتلاعب بأقوات المواطنين،

كما شددت نائب محافظ البحيرة ، علي ضرورة تنظيم حملات تموينية مكثفة علي المخابز البلدية ، خلال أيام عيد الفطر المبارك ، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين ، وبالمواصفات المطلوبة ، وبالضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بالسلع المدعمة ، وضمان وصول الدعم إلي مستحقية

كان كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة قد قام بجولة تفقدية مساء أمس الاحد للمركز التكنولوجى بوادى النطرون لمتابعة إنتظام وحسن سير العمل والتحقق من الإنضباط الإداري للعاملين والوقوف علي جودة ومستوى الخدمات المقدمة

للمواطنين ،كما قام بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق بوادى النطرون وذلك بحضور السيد حمزة - رئيس مركز ومدينة وادى النطرون .

حيث تفقد معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.