إقبال من أهالي الشرقية للمشاركة في العُرس الديمقراطي لانتخاب رئيس الجمهورية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، وعددهم 1016 لجنة فرعية أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة، حتى ظهر اليوم، إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين في لجان الإقتراع التي فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات تأمينية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

وشهدت اللجان توافد العناصر الشبابية والنسائية وكبار السن، وذوي الهمم، منذ صباح اليوم على لجان الإقتراع، وسط هتافات حماسية وزغاريد، وتشغيل الأناشيد والأغاني الوطنية بمحيط اللجان.

ولوحظ أمام اللجان، اصطحاب رب الأسرة أبنائه الصغار للمشاركة في الإنتخابات، كتعبير عن روح الإنتماء والولاء للوطن العزيز، وعبر الناخبون عن فرحتهم بالعٌرس الديموقراطي، الأمر الذي يدل على حرصهم على إستقرار الوطن، ويرسل رسالة للخارج والداخل أن مصر ستظل قوية بشعبها المخلص.

وقال المستشار أحمد حسونة، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إن هناك إقبال ملحوظ في جميع اللجان الانتخابية بمركز ومدينة بلبيس، وأن هناك مشاركة إيجابية من لجان حزب الوفد على مستوى الجمهورية وخصوصا لجنتي مركز ومدينة بلبيس، دعما للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

ولفت حسونة إلى أنه تم تدشين حملة انتخابية كبيرة ومنظمة لتدعيم مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك اصطفاف ملحوظ الوفدين وغير الوفدين داعمين لمرشح الوفد، لتاريخ وعراقة حزب الوفد، حيث أنه أكثر الأحزاب انحيازا للمواطن البسيط، ومدافعا له في جميع قضاياه الاجتماعية والسياسية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، وهناك إقبال من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، للمشاركة في إختيار رئيس الجمهورية، لإستكمال مسيرة العمل والبناء والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، مشيرا أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة.

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