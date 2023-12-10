راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية يدلى بصوته فى الانتخابات

أدلى الكاهن بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بمحافظة الشرقية، بصوته فى لجنة بمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية، بميدان الزراعة الخاصة بالمغتربين.

وقال راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية، أن المشاركة فى الاستحقاق الدستورى الرئاسى اليوم، هو بمثابة واجب وفرض دينى، لافتا إلى أنه واجب على الجميع الإنتفاض وترك المنازل والإسراع إلى اللجان، للإدرء بأصواتهم، والمشاركة فى اختيار القيادة السياسية المصرية.

و أضاف، أنه واجب على المصريين أن يظهروا لدول العالم التى تراقب سير العملية الإنتخابية فى مصر، وتترقب نزول شعبها، أن شعب مصر شعب واعى يشارك فى صنع قراره بحرية وديمقراطية.

و تابع أنه حرص على المشاركة فى الإنتخابت كقيادة كنيسة، وراعي طائفة كاملة بمحافظة الشرقية، ليكون قدوة لمن خلفه من أبناء الطائفة، ولتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى الذى سيحدد شكل الدولة المصرية فى الفترة القادمة.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.