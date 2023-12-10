اقبال كبير من الناخبين علي لجان مركز أبو حمص

شهدت لجان مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، زحام شديد من الناخبين، حيث تواجد المئات امام لجان الإقتراع منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، والمشاركة في العرس الديمقراضي، كما إنتشرت الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت في ملحمة وطنية رائعة.

ومن الجديدر بالذكر أن مركز أبو حمض يضم 365352ناخب وناخبة بنسبة 6,8% من عدد الناخبين بالمحافظة ، يتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب أبو حمص .

واكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ،ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .