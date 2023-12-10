الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يدلي بصوته

 أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024. 

الانتخابات الرئاسية 2024| إجازة رسمية للطلاب في 8 آلاف و563 مدرسة

آلية انتظام الدراسة خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024

 وشهدت اللجنة الانتخابية التابع لها وزير التربية والتعليم بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اصطفافًا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وزير التربية والتعليم: الانتخابات الرئاسية من أهم  الاستحقاقات الدستورية

 وأكد وزير التربية والتعليم أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، حيث أطلقت برنامجًا تدريبيًا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب"، الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

 ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا

الانتخابات الرئاسية 2024| إجازة رسمية للطلاب في 8 آلاف و563 مدرسة

وزير التربية والتعليم يدلي يصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة العمل الثانية لمركز تميز البنوك الحيوية

جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية ذوي القدرات الخاصة بحقوقهم الدستورية

وزير التعليم العالي يغلق "مركز جارتن" في الإسكندرية

جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023"
الجريدة الورقية