وزير التربية والتعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اللجنة الانتخابية التابع لها وزير التربية والتعليم بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اصطفافًا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وزير التربية والتعليم: الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية

وأكد وزير التربية والتعليم أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، حيث أطلقت برنامجًا تدريبيًا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب"، الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.