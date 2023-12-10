بدء توافد الناخبين بالدقهلية للتصويت فى اليوم الأول للأنتخابات الرئاسية 2024

شهدت محافظة الدقهلية فى اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية تكثيف أمنى لتأمين اللجان الإنتخابية إستعدادا لفتح التصويت أمام الناخبين في الإنتخابات الرئاسية.

وإنتظمت العملية الإنتخابية اليوم الاحد وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 و12 ديسمبربعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج.

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).