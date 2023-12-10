إنتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ،ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

جاء ذلك خلال متابعتها للعملية الإنتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد و ممثلى كافة الجهات المعنية.

وناشدت نائب محافظ البحيرة ، الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني و تمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل للعمل على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة

من الجدير بالذكر أنه قد تم المرور علي كافة اللجان العامة والتأكد من وصول المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة وتم التأكد من توزيع المظاريف استعداداً للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية.

كما أعرب السكرتير العام عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الإنتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين ، لإستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.