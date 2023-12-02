سمك الفيليه من الأسماك البحرية المفيدة لصحة الجسم ويسهل تحضيره بأكثر من طريقة لما يحتويه من فوائد متعدده أبرزها انه:-

يُحافظ على الدّماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزّهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السنّ.

-يُخفّف من أعراض الاكتئاب، حيث تعمل على تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ وذلك لأحتوائه على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.

وينصح خبراء التغذية بإدخال أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في النظام الغذائي بسبب القيمة الغذائية العالية، ومن أهم هذه الخيارات السريعة والسهلة سمك الفيليه.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سمك فيليه بالبطاطس بصوص الزبدة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للبطاطس :

البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومسلوقة ومقطعة دوائر)

الكاري : رشّة

فلفل أسود : رشّة

ملح : رشّة

بابريكا : رشّة

- فيليه الهامور : كيلو (سمك)

- حليب : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- روزماري : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير السمك: في وعاء، تبّلي شرائح السمك بالروزماري، والكمون، والملح، والفلفل الأسود.

في مقلاة على النار، سخني الزيت، ثم أضيفي السمك وقلبيه على الجهتين حتى يتحمر، ثم اتركيه جانباً.

لتحضير صوص الزبدة: في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وحركي.

أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر، حتى يشتد قوام المزيج، ثم أضيفي عصير الليمون، والكركم، والكريمة، والبقدونس، وحركي جيداً حتى تمام التجانس.

لتحضير البطاطس: ضعي البطاطس في وعاء وتبليها بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكاري.

للتقديم: ضعي البطاطس المسلوقة والمتبلة في طبق التقديم، ثم ضعي إلى جانبها السمك المقلي، وصبي فوقه صوص الزبدة، وقدميه.