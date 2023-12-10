مصر تنتخب.. طوابير أمام لجان التصويت بقنا

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، فتح ابوابها أمام الناخبين للادلاء باصواتهم فى أولى أيام من إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس جمهورية مصر العربية .

حيثُ بدأت اللجان عملها صباح اليوم الأحد قبيل بدء أعمال التصويت المقررة، باستلام رؤساء اللجان مقار لجانهم الانتخابية، والتأكد من توافر كافة متطلبات العملية الانتخابية، وكذا شروط والمعايير التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بمقار اللجان الانتخابية، وعملية السلامه والأمان بمقر اللجنة، وكذلك الإجراءات الأخرى التى من شأنها تسهيل تمكين الناخبين وتمكينهم من الادلاء باصواتهم بسهولة ويسر، اعقبها فتح مظاريف نماذج التصويت وتشميع صناديق الاقتراع، والتى بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم ولمدة 3 أيام متتالية .

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، تتم تلك المره وسط إجراءات تنظيمية غير مسبوقة اشتركت فيها كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن تواجد أمنى مكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك لخروج العملية الانتخابية فى شكل يليق بالدولة المصرية.

وكانت محافظة قنا بمختلف الهيئات والمديريات التنفيذية و المعنية قد أنهت استعداداتها، لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى تنعقد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وذلك من خلال تجهيز 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم.

بالإضافة لتجهيز أماكن لمبيت أعضاء اللجان بمختلف اللجان العامة والفرعية الموجودة بمركز محافظة قنا البالغ عددها 9 مراكز ، فضلاً عن مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة .

كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بداخل كل لجنة، مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم، وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما تم رفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان وجرى توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء أصواتهم، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبا لوقوع حالات مرضية طارئة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، موجها إدارة المرور وضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية ، لافتا أنه سيتم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة علي مدار الساعة للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .