حملة د.عبدالسند يمامة: المؤشرات منذ تصويت المصريين بالخارج أعطت نسبة تفاؤل لمرشحنا

قال معتز بالله مصطفى، عضو حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، إن حزب الوفد له إرث كبير عند المصريين والحزب له دوائر فى كل المحافظات وهو أمر يعزز موقف مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف معتز بالله مصطفى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأربعاء أن حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة بدأت مؤتمراتها بشكل مغلق، ولكن مع الوقت تم تحويلها إلى جماهيرية، مشيرا إلى أن المؤشرات منذ تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة أعطت نسبة تفاؤل لمرشح حزب الوفد

لم تكن هناك أية ملاحظات للمصريين بالخارج

وتابع عضو حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: " لم تكن هناك أية ملاحظات للمصريين بالخارج خلال سير انتخابات الرئاسة فى الخارج وهناك قبول للدكتور عبدالسند يمامة ولحزب الوفد لدى المواطنين المصريين، وهناك سعادة من المواطنين برؤية حزب الوفد يخوض الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن كل لجان الشباب على مستوى الجمهورية ممثلة داخل الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، متابعا: أوصلنا للشباب المصرى فكرة أنه فى يوم من الأيام سيكون لك تأثير فى صناعة القرار".



حث الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه المشاركة حق دستوري وأيضا التزام قانوني.

رسالة د. عبدالسند يمامة للمواطنين

ووجه د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، للمواطنين المصريين، قائلا: “عليك الاختيار بين فريقين واضحين، هل أنت راض عن منظومة التعليم في 10 سنوات مضت؟ هل أنت راض عن نظام الانتخابات وتوغل السلطة التنفيذية؟ هل أنت راض عن الوضع الصحي والأوضاع الاقتصادية والتضخم والبطالة ونقص الخدمات وضعف العملة والحد الأجنى للأجور؟”.

وتابع “يمامة” : "أنت ستختار إما أن يستمر النظام السياسي الحالي كما هو لمدة 6 سنوات قادمة أم ستختار التغيير ونحن عندما طرحنا التغيير وضعنا المشكلات وحلها وعليك الاختيار وتحمل عواقب هذا الاختيار".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بإيجاد منظومة قانونية وتغيير المناخ الحالي وخلق مناخ مشجع على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وأن يكون قاطرة لبناء الاقتصاد واحترام الملكية الخاصة وتعديل قانون الضرائب.

وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء،: "اقترحت تعديل قانون الضرائب بنفس العملة التي تحصل بها الإيرادات”، مشيرا إلى أن قانون الضرائب ليس فقط إيرادات ولكن عدالة مع الإيرادات.

وأشار “يمامة” إلى أنه يمكن حل أزمة البطالة والتضخم وانخفاض قيمة العملة عن طريق ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنافسية وإبعاد شركات الحكومة والجيش عن مشروعات القطاع الخاص.