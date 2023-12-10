الجان الانتخابية بالمنيا تفتح أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم

فتحت اللجان الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد ، في اليوم الأول ، ابوابها امام الناخبين بمحافظة المنيا فى مواعيدها المحدده، وتجمع الناخبين امام اللجان الإنتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024.

وكانت اللجان الإنتخابية بمحافظة المنيا ، قد شهدت اقبال منذ الصباح الباكر وقبل انطلاق عملية التصويت امام اللجان الإنتخابية، ثم تم دخول الناخبين اللجان وبدأت عملية التصويت ، وكانت لجنة 8بمدرسة صفى الدين ابوشناف توافد عليها الناخبين مبكرا ووقفوا فى صف واحد امام اللجنة الإنتخابية للتصويت ، وتجرى اعمال التصويت فى سلاسة وانتظام.

حيث حضر رئيس اللجنة الإنتخابية فى الموعد المحدد وفتح اللجنة امام الناخبين، مع عملية تسهيل على الناخبين لتعريفهم بأرقام لجان التصويت ، للتيسير على الناخبين ، وعدم تأخير الناخبين ومنعا للتكدس والزحام امام اللجان.

وجديرا بالذكر ، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أنهت استعداداتها لتجهيز لجان المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية ، بإجمالى 585 لجنة فرعية وتهيئتها لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة ، بالإضافة ، إلى تجهيز 3 لجان للوافدين ، وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى)، لافتا ، إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تنطلق غدا الأحد 10 ديسمبر الجارى وعلى مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة التاسعة مساء على مستوى الجمهورية .

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة ، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمرور على كافة اللجان الإنتخابية والمتابعة الميدانية للشوارع المحيطة ، والمؤدية إلى اللجان وأعمال الإنارة والنظافة ، ورفع أية إشغالات بمحيط اللجان ، وتخصيص مقاعد ومظلات وساحات انتظار وكراسي متحركة ، لذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المراكز الإنتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أماكن مؤمنة للصناديق.

وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الإنتخابية، فضلاً عن التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل ، من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء ، وتواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية ، إلى جانب رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتعامل مع أية حالات طارئة.